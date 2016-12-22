Avrupa Bankası da TL'ye geçti!

EBRD, Türk şirketlerin yoğun döviz baskısından kurtulmak amacıyla finans kaynak desteğini TL'ye çevirmek üzere hareketlendi.

TL ÜZERİNDEN KREDİ!

EBRD'nin Türkiye Direktörü olan Jean Patrick Marquet: " Döviz riskini elimine etmek istiyoruz, bunun için de Türk şirketlerine TL üzerinden kredi vereceğiz ." diye konuştu. Marquet, bu yol tam 4 projeyi Türk Lirası ile finanse ettiğini ifade etti. Projelerden biri ise Borsa İstanbul yatırımı. Marquet Türk Lirası ile ilk finans desteğini Haziran'da gerçekleştirdiğini belirterek: "Şuan Türk Lirası ile destek aşama ve süreçlerimiz sınırlı fakat uzun vadede genişleteceğiz. " dedi.

"TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİMİZ..."

Marquet, Türkiye'ye olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı ve Türkiye'ye bu yıl hemen hemen 2 milyar £ finansal destek sağladıklarını ifade etti.

Marquet, Türkiye'de şehir hastaneleri projeleriyle beraber KOBİ'ler, araba üretim şirketleri ile enerji şirketlerini de desteklediklerini belirtti. Türkiye'de bulunan küçük ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için 400 milyon £ yeni bir finansman paketi oluşturduklarının altını çizen Marquet, "Kaynak verimliliğini artırmak isteyen özel şirketleri de kapsayacak özel bir finansman programı hedefliyoruz " diye konuştu.

"2015'TE EN BÜYÜK YATIRIM, 1.9 MİLYAR EURO İLE TÜRKİYE'YE"

2015 yılında, 1.9 milyar £ ile en büyük yatırımı Türkiye'de yapan EBRD, 2014'te de Türkiye'ye toplam 1.4 milyar £ yatırım yapmıştı. Bu yıl yapılan yatırımın da 2 milyar £'ya ulaşması bekleniyor.