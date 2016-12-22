Avrasya Tüneli Trafiğe Açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak bugün itibari ile saat 07.00'de başladı.



Kazlıçeşme - Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneli, iki kıta arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek



Tünelde maksimum hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.