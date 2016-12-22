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Avrasya Tüneli Trafiğe Açıldı!

Avrasya Tüneli Trafiğe Açıldı!
22 Aralık 2016 Perşembe 07:32:38

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Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından kara yoluyla bağlayan Avrasya Tüneli'nden ilk araç geçişleri Kazlıçeşme ve Göztepe'den eş zamanlı olarak sabah 07.00'den itibaren başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Salı günü açılışı gerçekleştirilen ancak Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanamadığı için trafiğe açılamayan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler Kazlıçeşme ve Göztepe güzergahından eş zamanlı olarak bugün itibari ile saat 07.00'de başladı.

Kazlıçeşme - Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneli, iki kıta arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek 

Tünelde maksimum hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri yılbaşına kadar otomobil için 15 minibüsler için ise 22,50 Türk Lirası olacak.

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