Adalet Bakanı Bozdağ: "14 Şehidimiz Var"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bu mücadele sırasında 14 şehidimiz, 33 yaralımız var. Bugünkü çatışmalar sırasında 138 tane DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. El-Bab'ın etrafı kuşatılmış, önemli yerler de ele geçirilmiştir" dedi.

"14 Şehidimiz 33 Yaralımız Var"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de gerçekleştirilen Anayasa Komisyonu Toplantısı'nda, Suriye'nin Kuzeyi'nde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki şehitlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 14 şehit ve 33 yaralı olduğunu açıklayan Bozdağ, "Fırat Kalkanı Harekatı sürerken yapılan mücadele sırasında şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Mekanları cennet olsun. Ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu mücadele sırasında 14 şehidimiz, 33 yaralımız var. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.