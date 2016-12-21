Arena'da 3 Gol Aslan Son Anda!

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yendi. Türk Telekom Arena'da oynanan müsabakada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 68. dakikada Sabri Sarıoğlu ve 90+1. dakikada penaltı vuruşundan Josue kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü ise 75. dakikada Ozan Papaker'den geldi. Bu sonuçla birlikte puanını 5'e yükselten Galatasaray, 2. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Arkın Akgöl (Dk. 28 Serkan Ergün)

Galatasaray: Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop (Dk. 65 Sneijder), De Jong, Sabri Sarıoğlu, Josue, Bruma, Eren Derdiyok

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Okan Duran, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş, Arif Şahin, Doğan Ateş (Dk. 81 Ferhat Çoban), Kıvanç Salihoğlu (Dk. 65 Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker (Dk. 89 Oğuz Aksoy)

Goller: Dk. 68 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+1 Josue (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 75 Ozan Papaker (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Bülent Uzun, Dk. 73 Doğan Ateş (Tuzlaspor)

HAKEM SAKATLANDI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan karşılaşmada yardımcı hakem Arkın Akgöl 24. dakikada sakatlanarak oyun dışı kaldı.

Arkın Akgöl'ün koşarken adale sakatlığı yaşadığı belirtildi. Sedye ile oyun alanı dışına taşındı. Sakatlanan yan hakem Arkın Akgöl'ün sakatlığı sonrası oyun uzun süre dururken yerine 4. hakem Serkan Akgün geçti. Arkın Akgöl'ün adalesinde yırtık olduğu tespit edildi.