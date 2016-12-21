 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • İstanbul Boğazı'nda Yarın Hayat Duracak!

İstanbul Boğazı'nda Yarın Hayat Duracak!

İstanbul Boğazı'nda Yarın Hayat Duracak!
21 Aralık 2016 Çarşamba 22:22:59

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

İstanbul Boğazı'ndan karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışması nedeniyle İstanbul Boğazı yarın 08.00-12.00 saatleri arasında çift yönlü uluslararası gemi trafiğine kapatılacak

İstanbul Boğazı'ndan karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışması nedeniyle İstanbul Boğazı yarın 08.00-12.00 saatleri arasında çift yönlü uluslararası gemi trafiğine kapatılacak.

İstanbul Boğazı 4 Saat Trafiğe Kapatılacak

Deniz Ticaret Odası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

"Gemi kaptanının kendi imkanları ile kurtarma talebine istinaden bahse konu gemiyi kurtarma operasyonu 22 Aralık Perşembe günü 08.00-12.00 saatleri  arasında yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı, yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının Yeniköy bölgesinde, söz konusu operasyon dahilindeki gemi ve deniz araçlarına çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara uymaları gerektiği bildirilmekte olup, seyir, can ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir."

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

 

 

 

istanbul boğazı gemi kazası yeniköy 4 saat kapalı
Haber Sitesi
Kategoriler