İzmir'de Çevre Faciası!

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna adlı gemiden sızan yakıt, Paşa Limanı ve Ilıca kıyılarına vurdu.

Akaryakıt Denize Sızdı

Olay, geçen Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pırasa Adası yakınlarında meydana geldi.

Ildır'da bulunan Orkinos Çiftliği'nden aldığı orkinoslarla Mısır'a gitmek üzere yola çıkan Panama bandıralı Lady Tuna adlı yük gemisi, avlanan balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayalara çarptı.

Çevre Felaketi Tehlikesi

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 ton yakıt denize sızdı.

Paşalimanı ve Ilıca'da yaşayan vatandaşlar kıyılarına kadar ulaşan yakıt sızıntısı sebebiyle balık ve yengeçlerin öldüğünü iddia etti. Denize sızan yakıtın temizlenmesi çalışmalarının başladığı belirtilirken, bu çalışmanın 15-20 gün sürebileceği öğrenildi.