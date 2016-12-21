Savcılık O İsmin Başına 100 Bin Euro Ödül Koydu!

Federal Savcılık, Berlin’deki Noel panayırına düzenlenen saldırının zanlısı olarak aranmakta olan Tunuslu Anis Amri’yi bulmak için yardımcı olanlara 100 bin euro ödül verileceğini açıkladı.

Almanya O İsmin Peşinde

Berlin’deki Noel pazarına düzenlenen saldırıda tırı kullanan şahıs ve azmettiricileri hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Güvenlik birimleri saldırı ile bağlantısı olduğu şüphesi ile Tunuslu Anis Amri’nin peşine düştü.

Federal Savcılık, 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi verene 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada “Kendinizi tehlikeye atmayın, zanlı silahlı olabilir ve şiddete başvurabilir”ifadesi kullanıldı.

100 Bin Euro Ödül

Zanlının Tunus, Mısır ve Lübnan’a ait 6 farklı kimlik taşıdığı belirtildi.

Polis saldırının faili olarak önce şüpheli gördüğü 23 yaşındaki bir Pakistan vatandaşını gözaltına almış, ancak şüphelerin kesinlik kazanmaması üzerine bu kişi serbest bırakılmıştı.



Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırında düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.