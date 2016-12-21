TSK'dan Flaş Açıklama: "10 Asker Şehit Oldu"

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fırat Kalkanı operasyonunda 14 asker şehit oldu, 6'sı ağır 33 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı'ndan Kötü Haber

Açıklamada 138 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. DEAŞ tarafından 3 farklı intihar saldırısının düzenlendiği açıklandı.

TSK’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, öğleden sonra yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısında 14 asker şehit düştü. 6’sı ağır olmak üzere 33 asker de yaralandı.

Yapılan bilgilendirmede, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının 67 hedefi vurduğu ifade edildi.

Açıklamada çatışmalar ile karadan ve havadan yapılan harekatlarda 138 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildiği açıklandı.