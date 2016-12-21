Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a Bomba Yağdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) yürütülen operasyon kapsamında topçu atışıyla DEAŞ terör örgütüne ait silahlı bir araç imha edildi.

DEAŞ Hedefleri Vuruldu

TSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ateş destek vasıtaları ile DEAŞ tarafından kullanılan silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu ve benzeri maksatlarla kullanılan bina, araçlar etki altına alınmaya devam ediliyor.

Bu taarruzlarla DEAŞ terör örgütü ağır kayıplara uğratılıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, bugün topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı bir araç imha edildi.

Silahlı aracın imhası, insansız hava aracı ile de görüntülendi.