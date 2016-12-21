Rus Büyükelçi Suikastında Flaş Gelişme!

Rus büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'a ait olduğu iddia edilen ve saldırıdan 3 gün önce keşif yaptığına ilişkin bir görüntü yayınladı.

Saldırganın Keşif Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın, büyükelçinin katılacağı programdan nasıl haberdar olduğu konusu gizemini korurken, suikastten 3 gün önce söz konusu serginin açıldığı tarihte çekilen yeni bir görüntüye ulaşıldı.

19 Aralık günü Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren ve ölü olarak ele geçirilen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikastten 3 gün önce keşif amaçlı olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldiği tespit edildi.

Görüntüde, Mevlüt Mert Altıntaş'ın, serginin bulunduğu salondan merdivenlere doğru giden koridorda görülüyor.