Savaş Uçağı Yere Çakıldı!

Kazakistan'da Su-27 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında yere çakıldı.

Savaş Uçağı Düştü

Kazakistan'da eğitim uçuşu yapan Su-27 tipi savaş jeti düştü, pilot sağ olarak kurtuldu.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almatı eyaletine bağlı Taldıkorgan kentine yakın yerde Su-27 tipi bir savaş uçağının akşam saatlerinde yapılan eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Pilot Sağ Kurtuldu

Açıklamada pilotun jetin yerleşim birimlerine düşmemesi için gayret sarf ettiği ve jetin boş bir alana düştüğü bildirilirken, pilotun kazadan sağ olarak kurtulduğu ifade edildi.

Yetkililer kazanın nedeniyle ilgili araştırma başlattı.