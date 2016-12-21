Rusya'dan Flaş ABD Kararı: "Tüm İletişim Donduruldu"

Kremlin Sözcüsü, ABD ile Rusya'nın arasındaki tüm iletişim kanallarının donduğunu açıkladı.

İletişim Kanalları Donduruldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018 yılında yapılacak olan seçimlerde aday olup olmayacağına dair Kremlin'den yeni bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü, Putin'in 2018 seçimlerinde aday olup olmayacağını bilmediğini söyledi.

ABD Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda da bulunan sözcü, ABD ile Rusya'nın arasındaki tüm iletişim kanallarının donduğunu belirtti.

Putin'den Emeklilik Sinyali

Rusya'nın Çelyabinsk kentindeki Etero fabrikasını ziyaret eden ve buradaki metal işçileri ile görüşen Vladimir Putin, burada yapmış olduğu açıklamada emeklilik sinyali vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hayalinin ne olduğuna dair bir soruya, "Kariyerimi başarıyla tamamlamak istiyorum" cevabını vermişti.