KPSS Tercihlerinde Flaş Değişiklik!

KPSS sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına ikinci yerleştirmeler için hazırlanan tercih kılavuzuna, "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" şartı eklendi.
Güvenlik Soruşturması Şartı
KPSS-2016/2 tercih kılavuzuna göre, adaylar başvurularını bugünden başlayarak 30 Aralık'a kadar yapabilecek.
KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda, başvurma genel şartlarına, "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı da eklendi.
Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” koşulu eklenmişti.