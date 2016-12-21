Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suikastçı FETÖ Mensubu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili olarak, "Suikastçı FETÖ terör örgütüne mensup. Bunu gizlemeye gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavut mevkidaşı Nishani ile ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan konuşmasında, "Sayın Nishani ile terörle mücadeleyi de ele aldık. FETÖ ile mücadelene destekleri için teşekkür ediyorum.



Cumhurbaşkanı Erdoğan El Bab'a düzenlenen operasyonla ilgili olarak "El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur" diye konuştu.

"Suikastçi FETÖ Terör Örgütüne Mensup"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucunda öldürülmesine ilişkin olarak ise, "Suikastçı FETÖ terör örgütüne mensup. Bunu gizlemeye gerek yok.

Çok açık net söylemek zorundayım. Hassas olmak durumundayız. Bu hassasiyetle hareket etmek durumundayız. Şu 3 yıllık Türkiye'deki görevi sırasında müstesna diplomatlardan biri olarak tanıdım.

Türkiye Rusya ilişkilerini nasıl daha ileriye taşırım diye düşünen bir insandı. Niye canlı yakalanmadı diye spekülasyonlar var. Bunlar o andaki ruh halidir.

Burada da vuran arkadaşımız, saldırgan elini tekrar öbür tarafa sallayınca buradan bomba çıkacak endişesiyle vurdu. Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir. Bununla ilgili de ipuçları var" açıklamasında bulundu.