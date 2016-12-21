Alman Futbolcuya Silahlı Saldırı!

Dinamo Dresden forması giyen Alman futbolcu Marc Wachs'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu boynundan vuruldu.

Alman Futbolcu Boynundan Vuruldu

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Dinamo Dresden'de forma giyen Marc Wachs, ülkesinde uğradığı soygun sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Dinamo Dresden'den yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Alman futbolcu ile ailesinin Wiesbaden kentinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Ailesini ziyaret için gittiği dükkana giren kimliği belirsiz soyguncunun, Wachs'ın 59 yaşındaki halasını silah ile öldürürken, boynundan vurulan futbolcu ise ağır yaralandı.

Saldırının ardından ameliyata alınan futbolcunun hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Hayati Tehlikeyi Atlattı

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada ise olayın ardından iki şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği ve saldırının nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Alman ekibinin teknik direktörü Ralf Minge, yaptığı açıklamada, "Şoke olduk. Şaşkınız ve üzgünüz. Kulüp olarak Marc'ın ve ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.