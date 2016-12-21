Savcıya Saldırıda Son Dakika Gelişmesi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’a Sultangazi’de silahlı saldırı düzenleyen 3 DHKP-C’li tutuklandı.

Savcıya Saldıran Teröristler Yakalandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında terör suçları savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına 7 Aralık 2016 saat 21.15 sıralarında TEM Sultangazi sapağı civarında seyir halindeyken ateş açılmıştı.

Otomobile 3 kurşun isabet ederken savcı ve koruması saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Saldırının ardından İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.



Yapılan araştırmada, aynı yönde hareket eden başka bir araçtan ateş açıldığı belirlendi.

3 DHKP-C'li Tutuklandı

Kamera görüntüleri ve yapılan teknik çalışmada, saldırının DHKP-C örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Saldırıyı düzenleyenlerin kimlik ve adreslerinin belirlenmesinden ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, DHKP-C'li G.K, R.Ö ve U.G.A gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.