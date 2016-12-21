MEB'de FETÖ Depremi! 2 Bin Personel Açığa Alındı!

Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ soruşturması kapsamında bin 980 personelin açığa alındığını açıkladı.
MEB'de FETÖ Operasyonu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), FETÖ soruşturması kapsamında, bin 980 personel açığa alındı.
MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.