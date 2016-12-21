Nihat Doğan'dan 'Papaz' açıklaması!

Ankara'da bulunan Rus büyükelçisinin suikast sonucu Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinin ardından Karlov'un cenazesi geçtiğimiz gün ülkesinde düzenlendi. Cenaze töreni esnasında orada bulunan Ortadoks papaz, Nihat Doğan'a benzetilince sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Nihat Doğan, kendisine benzetilen Ortadoks papaz ile ilgili Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz adlı programda açıklama yaptı. Özellikle sosyal medyada konuşulan yorumlara yanıt olarak Nihat Doğan:

" Hakikaten çok benziyor, ben de çok şaşırdım. Bu kadar gündem olacağını tahmin etmiyordum. Abi memleketimizi seviyoruz. Eğer bu arkadaşımız buralardaysa mutlaka yanına uğruyacağım ." dedi.