Gaziantep'te terörün sonu geliyor: 12 gözaltı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, İslahiye HDP ve DBP eski ve yeni ilçe yöneticileri, Amanoslar kırsalında faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü üyeleriyle milislik, yandaşlık yapan zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı gerekçeleri

Terör örgütü PKK/KCK talimatları doğrultusunda hareket eden, eylem ve faaliyette bulunan 13 kişinin yakalanmasına amacıyla düzenlenen operasyonda, HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe başkanlarının da aralarında yer aldığı, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından KCK/TY için faaliyetlerde bulunan, PKK/KCK üyelerine malzeme aktarımı yaparak yardım yataklık yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamalar yapan, terör örgütü PKK/KCK lehine gösteriye dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.