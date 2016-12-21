Cinayetin Arkasında ki İsim...

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un suikaste kurban gitmesinin arkasında FETÖ’nün olduğuna dair açıklamaya yönelik Kremlin Sarayı’ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu yöndeki açıklamasına ilişkin sorulan soruya Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Karlov’un öldürülmesinin arkasında kimin olduğunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.Komisyonun olayın tüm bilinmeyenlerini aydınlatacağını ifade etti.

Peskov, “Ortak soruşturma grubunun sonuçlarını beklemeliyiz. Hemen bir sonuç çıkarmamalıyız” Açıklamasında bulundu.