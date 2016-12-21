 Yukarı Çık

Cinayetin Arkasında ki İsim...

Cinayetin Arkasında ki İsim...
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:42:40

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Moskova Sözcüsü Dmitry Peskov, Karlov’un öldürülmesinin arkasında kimin olduğunu konusunda ortak komisyondan bir açıklamayı beklemeliyiz dedi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un suikaste kurban gitmesinin  arkasında FETÖ’nün olduğuna dair açıklamaya yönelik Kremlin Sarayı’ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu yöndeki açıklamasına ilişkin sorulan soruya  Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Karlov’un öldürülmesinin arkasında kimin olduğunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.Komisyonun olayın tüm bilinmeyenlerini aydınlatacağını ifade etti.

 Peskov, “Ortak soruşturma grubunun sonuçlarını beklemeliyiz. Hemen bir sonuç çıkarmamalıyız” Açıklamasında bulundu.

Rusya açıklama Sözcü AÇIKLAMA Elçi cinayeti fetö demek için erken
Haber Sitesi
Kategoriler