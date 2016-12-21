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Suikastçinin Cenazesi Ortada Kaldı

Suikastçinin Cenazesi Ortada Kaldı
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:16:46

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesini almak için şu ana kadar hiçbir yakını başvuruda bulunmadı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı ile hayatını kaybetmesine neden olan suikastçi  düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri sona erdi.

CENAZESİNİ KİMSE ALMADI

Altıntaş'ın cenazesini almak için şimdiye kadar hiçbir yakınının başvuruda bulunmadığı ifade edildi.

SADECE 1. DERECE AKRABALARI ALABİLİR

Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği ifade edildi.

Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen iki kişi, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Onların son durumu ile ilişkin bilgi verilmedi.

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