Sosyal medyada 'Cüneyt Arkın öldü' iddiaları hızla yayıldı. Ardından Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Hanım konuyla ilgili açıklama yaptı.

Betül Hanım, TV kanalında bir magazin programına bağlanarak Cüneyt Arkın öldü haberlerini gördüğü için çok üzüldüğünü belirtti. H aberler yüzünden büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden Betül Hanım, aksine bu haberlerin Cüneyt Arkın'ın ömrüne ömür katacağını, telefonlarının sesinin hiç kesilmediğini sürekli arayanların olduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

Cüneyt Arkın ise çıkan bu haberlerle ilgili; " Benim ölmemi mi bekliyorlar? " dedi.