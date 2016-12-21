Bu videoyu izledikten sonra belki sizde eski sevgilinize iyi bir ders verebilirsiniz kim bilir? Makyaj tüyolarıyla komediyi harmanlayarak ortaya harika işler çıkartan Danla Biliç'in, benim de en çok güldüğüm ve eğlenerek izlediğim "Kaybettiğin Kıza Dön De Bir Bak Makyajı" videosunu izlerken sizde çok eğleneceksiniz. Biliç'in samimi havasına kendinizi kaptıracağınızdan eminim. Bu videolarında en çok şaşırtan tarafı ise makyaj videoları olmasına rağmen erkeklerinde izlemekten oldukça keyif alması.

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