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Kaybettiğin Kıza Dön De Bir Bak Makyajı!

Kaybettiğin Kıza Dön De Bir Bak Makyajı!
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:10:20

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Kaybettiğin Kıza Dön De Bir Bak Makyajının nasıl yapılacağını Danla Biliç'ten öğrenebilirsiniz.

Bu videoyu izledikten sonra belki sizde eski sevgilinize iyi bir ders verebilirsiniz kim bilir? Makyaj tüyolarıyla komediyi harmanlayarak ortaya harika işler çıkartan Danla Biliç'in, benim de en çok güldüğüm ve eğlenerek izlediğim "Kaybettiğin Kıza Dön De Bir Bak Makyajı" videosunu izlerken sizde çok eğleneceksiniz. Biliç'in samimi havasına kendinizi kaptıracağınızdan eminim. Bu videolarında en çok şaşırtan tarafı ise makyaj videoları olmasına rağmen erkeklerinde izlemekten oldukça keyif alması.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"Kaybettiğin Kıza Dön De Bir Bak Makyajı" videosu:

 

 

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