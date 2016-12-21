PKK'nın haber müdürü yakalandı!

Terör örgütü PKK ile irtibatlı Fırat Haber Ajansının Haber Müdürü Maxime Azadi, Türkiye'nin isteği üzerine Belçika'da yakalanarak tutuklandı.

Belçika haber ajansı Belga'ya göre, Maxime Azadi Belçika'dan geçerken, perşembe günü Turnhout şehrindeki "rutin bir kontrol" esnasında gözaltına alındı. Maxime Azadi, çıkarıldığı mahkemece cuma günü "hakkında araştırma yapılması" amacıyla tutuklandı.

Türkiye'nin, Maxime Azadi'nin terör örgütüyle ortaklık yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu bildirildi.

Bu kararın ardından Maxime Azadi'nin avukatı müvekkilinin serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Başvuru, cuma günü Turnhout mahkemesinde görülecek.

Belçika davayı kabul etmemişti

Belçika'da, 2006'da terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında yer aldığı 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kasım ayında ise soruşturma davaya dönüştürülmüş, fakat Brüksel Soruşturma Dairesi, "PKK'nın terör örgütü olmadığı iddiasıyla" dava açılmasını kabul etmemişti. Federal Savcılık ise karara itirazda bulunmuştu.

Belçika Türkiye tarafından terörle mücadelede yeterli desteği vermemekle eleştiriliyor. PKK'nın TV kanallarının yayın yaptığı ülkede, örgütün bazı sözde liderleri de yaşıyor.