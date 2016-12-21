Taşlayarak Öldürme (Recm) İslam Dininde Var mı? Tecavüz Edilene Ceza Verilir mi?

Yönetmenliğini Merve Kuş'un yaptığı ve oyuncu kadrosunda Firuze Mihmar, Vuran Yayan, Belma Memati ve Recep Özgüllü'nün olduğu İran'da geçen filmde, şeriat ile yönetilen ülkelerde kadınlara karşı tecavüz olaylarında ne gibi cahillikler yapıldığı, sonrasında cehaletin aydınlatılmasıyla oluşan 'merhamet' anlatılıyor.

Başarıyla oluşturulan kısa filmin adı; 'Mühürlü Taş'

Peki, Recm cezası İslam'da var mıdır? Hükmü nedir?

Merve Kuş'un yazıp yönettiği ' Mühürlü Taş' filminde, İran'da yaşayan bir kadına tecavüze uğraması sonucunda, halkın cehaleti neticesinde uygulanan recm (taşlayarak öldürme) anlatılıyor.

RECM CEZASI NEDİR? İSLAM'DAKİ YERİ

Taşla öldürme, taşa tutma, birine taş atma, sövme, lânet etme, kovma, birinin namusuna iftira etme, kötü zanda bulunma; evli veya dul bulunan erkek veya kadının zina etmesi durumunda İslâm mahkemesi kararıyla taşlanarak öldürülmesi anlamında bir fıkıh terimi. R.c.m kökünden mastar, çoğulu " rucüm " dür. Aynı kökten "racîm "; recm olunan, taşlanan, kovulan ve lânetlenen anlamındadır.

KUR'AN-I KERİM'DE RECM İFADESİ GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda "recm" ifadesi bulunmamaktadır. Bir ayette gaybı taşlamak" (el-Kehf, 18/22), başka bir yerde, " yıldızları Şeytanlar için atış taneleri yaptık " (el-Mülk, 67/5) ayetinde " atış taneleri " anlamında "rucûm" çoğul olarak gelmiştir.

Zina bütün semavî dinlerde haram kılınmıştır ve çok kötü bir fiil olarak kabul edilmiştir. İslâm'da zina büyük günahlardandır.

RECM CEZASININ UYGULANMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

1. Zina eden kadın veya erkeğin ergin olması.

2. Akıllı olması. Akıl hastasına had uygulanmaz. Akıllı ve ergin bir kimse akıl hastası ile zina etse, yalnız kendisine had uygulanır.

3. Evli olan gayri müslime recm yerine değnek cezası uygulanır. Şâfiî ve Hanbelîlere göre pasaportla İslâm devletine gelen gayrî müslim yabancılara ne zina ve ne de içki içme cezası uygulanmaz.

4. Zinanın zor kullanarak olmaması gerekir.

5. Zinanın diri bir insanla olması gerekir.

6. Zina edilen kadının da ergin veya kendisine cinsel istek duyulan bir yaşta olması gerekir.

7. Zinanın bir şüpheye dayalı olmaması gerekir. Fasit nikahtan sonraki cinsel temasa had gerekmediği konusunda görüş birliği vardır. Velisiz veya şahitsiz evlenme gibi.

TECAVÜZE UĞRAYANA CEZA VAR MIDIR? ŞERİATTA BUNUN YERİ NEDİR?

Tecavuz iki tarafın isteği ile olmaz, tek tarafın zorlaması ile olur. Bu durumda tecavüze uğrayan mağdura bir ceza uygulanmaz. Tecavüze uğrayan bir kızın/kadının ise hiçbir sorumluluğu, günahı yoktur. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“Allah, kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez.” (Bakara, 2/286)

"MÜHÜRLÜ TAŞ" FİLMİNDE ANLATILMAK İSTENEN NEDİR?

Merve Kuş tarafından yazılıp yönetilen ve Türkiye'de ilk kez Recm konusunun ele alındığı filmde , mağdur duruma düşen bir kadını, yine bir kadın olan Elmira karakteri gelerek, sözlediği hakîkatlerle eşitliğin 'adalet' olduğuna inanan bu topluma anlatıyor. Bunca yaşanılandan sonra ana karakterimiz Ranye, sonraki yaşamında da 'merhametini' görüyoruz. Cahilliğin bir topluma yaptırabilecekleri ve cehaletin aydınlatıldığında bir insanın yaşamına nasıl hayat verdiği anlatılıyor.

Filmin Yönetmeni : Merve Kuş

Oyuncular : Firuze MİHMAR, Vural YAYAN, Belma MEMATİ, Recep ÖZGÜLLÜ

Filmin Geçtiği Yer : İRAN

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