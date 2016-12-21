HDP'li Vekile 32 Yıl Hapis Şoku

LEZGİN BOTAN'A 32 YIL

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı iptal edilen HDP Milletvekili Botan'ın 6 Kasım 2015'te Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde öldürülen PKK'lı terörist Azad Bilal Günay için kurulan taziye çadırına gitti.

Botan'ın burada İlçe Emniyet Müdürü ve görevli polislere yönelik hakaret içeren sözlerinin üzerine dava açıldı . Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame de Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce onaylandı.

Düzenlen iddianamede, Erciş ilçesinde kurulan taziye çadırının giriş kısmına öldürülen teröristin posteri ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafların asıldığı belirtilirken, bu durumdan haberdar olan Erciş Emniyet Müdürü ile güvenlik güçleri duruma müdahale etmek amacıyla taziye evine gittiği belirtildi.

HDP'li Milletvekili Botan'ın, afişlerin kaldırılması için taziye sahibini ikna etmeye çalışan Emniyet Müdürü'nün yakasından tutarak hakaret ettiği ve polisin gruba orantılı şekilde müdahale edildiği sırada Botan'ın emniyet müdürü ve güvenlik güçlerine küfrettiği ifade edildi.

İddianamede, Botan'ın hakaret eylemini kamuoyuna açık yerde gerçekleştirdiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Şüpheli, terör örgütünü desteklediğini belli edecek ve örgüte üye olmayı teşvik edecek şekilde, ölen Azad Bilal Günay isimli terörist için açılan, terör örgütü liderinin ve ölen teröristin resminin bulunduğu afiş ile örgütün sözde bayrağının asılı olduğu taziye evinin ön tarafında herkesin görebileceği halde teröristin örgütün sözde bayrağının önünde çekilmiş fotoğrafını yakasına takmak suretiyle terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmıştır."



yın hakkında açılan davada 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Terör örgütü adına suç işlemek' suçlarından 17-32 yıl hapis ile cezalandırılması istendi.

Öte yandan şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmadığı vurgulanarak, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.