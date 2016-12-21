Danayı Kestiler İçinden Para Çıktı! Yanlış Okumadınız

Bu ilginç Olay Konya'da herkesi çok şaşırttı. Hasta hayvanı kesince gördüklerine inanamadılar.

İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'nde besicilik yapan İsmail Cesur'a ait büyükbaş hayvanlarından biri, gece hastalandı .

Cesur, rahatsızlığı daha çok artan hayvanı son çare olarak kesmeye karar verdi.

İsmail Cesur'un etini kemiğinden ayırdığı sırada hayvanın midesinde bir poşet fark etti.

Açtığı poşette bir tomar para ile karşılaşan Cesur, şaşkınlığını kolay atlatamadı.

Bir süre sonra temizlediği paraları sayan İsmail Cesur, poşette 100 ve 200 liralık banknotlardan oluşan toplam bin 900 lira olduğunu gördü.

Cesur, beslediği hayvanlardan birinin aniden rahatsızlandığını söyledi.

"PARALAR ZARAR GÖRMEMİŞ"

İsmail Cesur, "Kestiğim danayı 2 yıldır besliyordum. Dananın midesinden poşet içerisine sarılmış para çıktı. Paralar poşet içerisinde olduğu için zarar görmemiş. Poşeti açarak paraları saydım. Hayvanın midesinden toplam bin 900 lira para çıktı. Bugüne kadar çok sayıda hayvan besledim, onlarca kesim yaptırdım, ancak böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım." olayı anlattı.