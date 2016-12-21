İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de bir çözüm göremediğini ve ülkenin birliğini koruyacağını düşünmediğini dile getirdi.

İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu, İsrail Basın Ofisi'nin yabancı gazeteciler onuruna gerçekleştirilen yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "Suriye'deki çatışmanın sona ereceğine dair bir şey göremediğini ve ülkedeki bu iç savaşı bitirerek savaş öncesi statükoyu temin edecek barışçıl bir çözümü hayal dahi edemediğini" dedi.

"Kesinlikle tek bir mutlu Suriye olamayacak"

Netanyahu, "Suriye'de bir çözüm görebiliyor muyum? Hayır. Kesinlikle tek bir mutlu Suriye olamayacak, buna şüphe yok. Peki birleşik bir Suriye olacak mı? Bundan da şüphe duyuyorum. Orada kapanlar var ve bu kapanların ortadan kaybolmak üzere olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan yazılı duyuruda Netanyahu'nun aynı toplantıda, "Halep'teki yaralıların, tedavi için İsrail'e getirilmesinin yollarını aradıklarını" şeklinde konuştuğu aktarılmıştı.