İş Arayanlar Bu Habere Dikkat!

İŞVEREN 2017'DEN UMUTLU

İstihdam hızının 2017'nin ilk çeyreğinde artı yönde bir seyir izleyeceğini ve önceki çeyreğe göre düşüş olmayacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya katılan binin üzerindeki işverenle yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde , 2017'nin ocak-mart dönemine ilişkin istihdamda işverenlerin yüzde 14'ü artış, yüzde 9'u azalış tahmininde bulundu.

İşverenlerin yüzde 75'i ise ilk çeyrekte istihdamda değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

İSTİHDAM BEKLENEN SEKTÖRLER

En çok işe alım beklentisi ise net istihdam görünümü yüzde 16 olan elektrik, gaz ve su sektöründe gerçekleşti.

Net istihdam görünümü inşaat, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler sektörlerinde yüzde 13, tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılıkta ise yüzde 12 oldu.

Üretim sektöründe yüzde 10'luk işe alım gerçekleşecek, madencilikte işverenlerin yüzde 11'lik işe alım planları ihtiyatlı bir iyimserliği yansıttı.

Bununla birlikte, ulaşım, depolama ve iletişim sektöründeki işverenler yüzde eksi 3’lük bir büyüme hedefliyor.

EN ÇOK İŞÇİ ALIMI İÇ ANADOLU'DA OLACAK

Öte yandan gelecek yılın ilk çeyreğinde İç Anadolu, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin tamamında istihdam seviyesinin artacağı tahmin edildi.

Söz konusu dönem için istihdam artışının en güçlü olacağı tahmin edilen bölgeler ise yüzde 12 ile İç Anadolu ve Marmara şeklinde belirlendi.

İşe alımların Ege'de yüzde 9, Akdeniz'de yüzde 6 ve Karadeniz'de yüzde 2 artacağı tahmin ediliyor.