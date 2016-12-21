Kocasının cinsel organını satırla parçaladı! Sebebi ise...

Liu isimli 46 yaşında olan Çinli adam, taksicilik yapıyor ve saatlerce direksiyon salladığı işinden eve yorgun bir şekilde geliyordu. Liu'nun karısı Zhang ise bir iddia ortaya attı. Zhang'ın iddiasına göre kocası yasak ilişki yaşıyor ve bundan dolayı kendisiyle cinsel ilişki isteğinin kalmadığı için birlikte olamıyorlar. Bu durum karşısında kocasına karşı çok öfkeli olan Zhang ile eşi arasında yüksek gerilimler ortaya çıktı.

54 yaşındaki kadın, eşi Liu'yu tehdit etti, eğer cinsel ilişkiye girmezse cinsel organına zarar vereceğini söyledi.

Deyang şehrinde yaşayan ikili arasındaki gerginlik en üst seviyeye ulaştı. Liu: " Karım bana dedi ki, eğer isteğimi bu gece yapmazsan sen artık ölü bir adamsın." dedi. "Ancak eve yorgun geldiğim için enerjiyi nereden bulabilirim ki? ." dedi ve cinsel ilişkiyi reddetti.

Liu'nun cinsel ilişkiyi reddetmesinden sonra çok sinirlenen Zhang satırı eline aldı ve Liu'nun cinsel organına savurdu, cinsel organı ikiye ayrıldı. Aldığı satır darbesi nedeniyle cinsel organı hemen hemen 4 cm kadar yarılan Liu, çok kan kaybettiğini söyledi. Karısı ona otur oturduğun yerde dedi fakat Liu polisi aradı.

Yaşanan olaydan sonra hastaneye kaldırılan Liu'yu, eşi Zhang bir kez bile ziyaret etmedi ve masrafları da ödemedi. Bayan Zhang yaptığı açıklamada: " Liu'nun eminim ki bir ilişkisi var, artık evin yolunu unuttu. Kanıtım da var, birçok kadınla beraber oluyor. Bana başka kadınlara güvenemeyeceğini söylüyor bu sebepten benden boşanmak ta istemiyor. " dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.