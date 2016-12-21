O belediye başkanları da tutuklandı!

Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan DBP'li Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan bildiride, Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

Bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde 14 Aralık'ta Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlamasıyla 3 şahsa yönelik Mutki ve Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan beldesi ve Diyarbakır'da 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 20 Aralık'ta adliyeye sevk edilen DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın tutuklanmıştır."

Bilgilendirmede, ayrıca terör örgütleri ve bu örgütlerin düzenledikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçleri tarafından kararlıkla sürdürüleceği belirtildi.