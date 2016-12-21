Dikkat, kuvvetli yağışlar geliyor!

Meteorolojiden, Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde süren yağışların sahil kesimlerinde kuvvetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı bilgilendirmede, Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde süren yağışların sahil kesimlerinde artış göstereceğinin tahmin edildiği ve yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulunduldu.

Bilgilendirmede, Göller Yöresi'nde süren kar yağışının Isparta il geneli ile Burdur'un Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinde zaman zaman kuvvetli, rüzgar ile tipi şeklinde etkili olmasının ön görüldüğü de belirtildi.