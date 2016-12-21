Sıla - Davut Güloğlu Davasında İlginç Olay

Duruşmaya şikayetçi olan Sıla Gençoğlu katılmadı, sanık Davut Güloğlu ie duruşmada hazır bulundu. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra Davut Güloğlu aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söyledi. Savunmasında savcılıkta verdiği ifadeyle ilgili konuşmaya başlayan Güloğlu’nun, bir sözünün tutanağa yanlış geçirildiğini belirten avukatı Emrullah Gözcü ile mahkeme hakimi arasında yaklaşık 20 dakika sürecek olan bir tartışma başladı.



HAKİM HER KELİMEYİ TUTANAĞA GEÇİRDİ



Hakim Ahmet Duymaz, avukatı sorguya müdahale etmekle suçladı. Avukat Emrullah Gözcü de hakimin, savunmasına müdahale de bulunduğunu söyledi. Daha sonra mahkeme hakimi, avukatın ağzından çıkan her kelimeyi tutanağa geçirdi.



"BİR TÜRLÜ SANIĞIN SORGUSUNA GEÇİLEMEDİ"



Tutanağa yansıyan diyalog; "Sanık, savcılık huzurundaki söylemlerimi kabul ediyorum dediği sırada sanık avukatı müdahale etti. ’Öyle demiyor’ dedi. Tutanağa geçişime engel olamazsın dendi. Yine yazdırırken ’sizin söylediklerinizi de tutanağa geçin’ dedi. Hala yazdırırken söylemlerini sürdürdü. Bir türlü sanığın sorgusuna geçilemedi. Neden böyle yaptığı soruldu. ’Kutsal olan savunma için yaptım’ dedi. Hala yazdırmaya izin vermedi. Yazdırırken de konuşmasını sürdürdü"



GÜLOĞLU: BURADA OYUN MU OYNANIYOR?



Hakim ile avukat arasında devam ederken tutanak tartışması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Davut Güloğlu, izleyenlere dönerek, "Burada oyun mu oynanıyor? Beni neden çağırdınız?" diye çıkıştı. Güloğlu’nun bu sözleri de tutanağa, "Bu arada sanık müdahale etti. ’Ne diyorsunuz, burada ne yapılıyor. Ben ne için mi çağrıldım’ dedi. Avukatı ’bi dakka bi dakka’ dedi." diye geçti.



GÜLOĞLU: GENELE SÖYLEDİM



Tartışma bir süre böyle devam etti, ardından savunmasına başlayan Güloğlu, suçlamaları reddederek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingte kendisine bir muhabirin soru sorması üzerine açıklama yaptığını bu açıklamada da, vatan hainlerine yönelik ’istemeyen gitsin’ dediğini, Sıla Gençoğlu’na karşı doğrudan bir şey demediğini söyledi.



''ELLERİNİ KALDIRDI ALLAH’IM DEDİ''



Daha sonra söz alan Güloğlu’nun avukatı Emrullah Gözcü savunma yapmaya başladı. Bir süre sonra hakimin aynı şeyi 4 kez tekrar ettiniz, demesi üzerine avukat hakim arasında tartışma yeniden başladı. Buradaki tartışma da tutanağa geçirildi. "Sanık avukatı 5 dakika boyunca sabırla dinlendi. Aynı şeyleri 4’üncü kez tekrar ettiği yeni bir şey söyleyip söylemediği sorulduğunda müdahale etti. Var mı başka birşey dendiğinde ’yoooo’ dedi. Sanık avukatı ellerini kaldırdı Allah’ım dedi."



DOSYAYA UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ



Daha sonra duruşmaya ara veren hakim Duymaz,dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.