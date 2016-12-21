Sosa Bombayı Patlattı Şok Karar

Transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri olan Sosa,Milan'da başarısız bir sezon geçiriyor bir çok kulübün takibinde olan yıldız futbolcu transfer konusunda son sözünü söyledi. Türkiye'den eski takımı Beşiktaş'ın gündemi olan Sosa'ya bir teklifte Fenerbahçe'den geldiği konuşuluyordu.

Beşiktaş'tan sorunlu bir şekilde Milan'a transfer olan ancak İtalya'da istediğini bulamayan Jose Sosa için Fenerbahçe bir süredir takipte.

Milan'ın da ara transfer döneminde takımdan göndermeyi düşündüğü Sosa için devreye giren Fenerbahçe, Milan'a kiralama teklifi sunmuş ve diğer bir yandan da Jose Sosa ile birebir görüşmek istediklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe'nin yanı sıra eski takımı Beşiktaş'ın da Talisca'nın sakatlığından dolayı "kiralık" olarak takıma katmayı düşündüğü Sosa, her iki Türk temsilcisininde teklifinin reddetti.

MİLAN İLE YOLA DEVAM

Milan'da adaptasyon sorunu yaşadığını fakat bu sorunun kısa bir süre içerisinde ortadan kalkacağını ifade eden arjantin'li futbolcu Sosa, Milano'da kendisini kanıtlayacağını ve ailesi ile beraber Milano'da yaşamaya devam edeceğini hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş yönetimine iletti.

En az iki oyuncusunu göndermeyi planlayan Milan; Luiz Adriano, Leonel Vangioni ve José Sosa'yı satılık olarak listeden çıkardı.

Vangioni için Sevilla ile Torino'nun istekli olduğunu ancak kiralama yoluna gitmek istedikleri kaydedildi. Adriano ve Sosa içinse resmi bir teklifin ulaşmadığının altı çizildi.31 yaşındaki José Ernesto Sosa, sezon başında 7.5 milyon euro bedelle AC Milan'a giderken sadece 6 maçta şans bulabildi ve Beşiktaş performasını adeta mumla arattı.

Sosa, şampiyonluk yaşadığı en iyi döneminde Beşiktaş'ta geçen sezon toplamda 41 karşılaşmada 9 gol atıp 14 asist yapmıştı.