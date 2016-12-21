Ünlü oyuncular mahkemelik!

Hangimiz Sevmedik dizisinin başrol oyuncuları olan Selen Soyder ve Can Yaman arasında sette yaşanılan tartışma magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre, gerçekleşen tartışmada birbirlerine bardak fırlattılar.

Yaşanan tartışmadan sonra güzel oyuncu Selen Soyder'in bünyesinde bulunduğu ajans basın açıklaması yaptı ve tartışmanın asıl sebebinin Cem Yaman'ın kontrolsüz hareketlerinden dolayı kaynaklandığını vurguladı. Tartışma, netice olarak yargıya taşındı.

Basın açıklamasında yer alan açıklama şöyle:

" Tüm set ekibinin de şahit olduğu bu uygunsuz hareketler doğrudan oyuncumuz Selen Soyder'i hedef alındı ve bu durum kabul edilemez bir boyuta ulaşmış ve olay doğrudan yargıya intikal etmiştir. "