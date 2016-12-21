"Fethullah Gülen cinlerle irtibatlı"

Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde ifadesi alınan bir tanık, örgüt üyelerinin, askeri liselere giriş sınavlarının çalınması konusunda kendilerini "cinler çalmış" yalanıyla kandırdığını itiraf etti.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması çerçevesinde tanık ifadeleriyle, terör örgütünün askeri yapılanması ortaya çıkartılıyor.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan bir tanık, 1990'lı yıllarda, askeri öğrencilerden "hücre evleri"ne gelmeyenler üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Tanık, örgütün genel çalışma şekli gereği, 1986 yılında Işıklar Askeri Lisesinde çok fazla olan öğrencilerin hepsinin bir görevliye teslim edilemeyeceğini ifade ederek, "Bu dönem girenlerin bir kısmını ben takip etmiştim. Mutlaka yapı içerisinde aynı dönemde benim gibi askeri öğrencileri takiple görevli başkaları da vardır çünkü yapı belli sayıdan fazlasını tedbir amacıyla bir kişiye teslim etmez." dedi.

'Fetullah Gülen cinlerle irtibatlı"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde örgüt evinde kalırken 1990 yılında askeri lise öğrencilerinden sorumlu M.Ş. ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran tanık, şunları söyledi:

"Bir konuşmamızda, bu çocukların bu kadar nasıl askeri sınavları kazanıp liselere girdiğini sorduğumda bana 'Fetullah Gülen'in cinlerle irtibatlı olduğunu, kasada bulunan soruların onlar vasıtasıyla çalınıp öğrencilere verildiğini' söylemişti. Ben de bu durumu kendimdeki dini bilgilere göre çünkü Kur'an-ı Kerim'de Süleyman peygamberin cinleri istihdam ettiğini bildiğim için, Fetullah Gülen'in de üst düzey bir dini bilgi sahibi olarak aynı şekilde cinleri kullanabileceğini düşünmüş ve kendimce olayı bu şekilde rasyonalize etmiştim."