Kayseri Saldırısıyla İlgili Diyarbakır'da Gözaltı

Kayseri'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 14 askerin şehit düştüğü, 55 kişinin ise yaralandığı bomba yüklü araç ile yapılan hain saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Bomba yüklü hafif ticari aracın Şanlıurfa'dan çalındığı belirlendi. Araçta yapılan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine rastladı. Titizlikle yapılan inceleme sonucu bombalı araçta bulunan parmak izinin K.Ç. 'ye ait olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.Ç., Diyarbakır istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından merkez Bağlar İlçesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'ye gönderildiği bildirildi.