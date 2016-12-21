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Kayseri Saldırısıyla İlgili Diyarbakır'da Gözaltı

Kayseri Saldırısıyla İlgili Diyarbakır'da Gözaltı
21 Aralık 2016 Çarşamba 12:44:14

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Kayseri'de Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik olarak gerçekleştirilen ve 14 askerin şehit düştüğü, 55 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili Diyarbakır'da 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 14 askerin şehit düştüğü, 55 kişinin ise yaralandığı bomba yüklü araç  ile yapılan hain saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Bomba yüklü hafif ticari aracın Şanlıurfa'dan çalındığı belirlendi. Araçta yapılan kriminal incelemeler sonucu polis parmak izlerine rastladı. Titizlikle yapılan inceleme sonucu bombalı araçta bulunan parmak izinin K.Ç. 'ye ait olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.Ç., Diyarbakır istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından merkez Bağlar İlçesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı. 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'ye gönderildiği bildirildi.

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