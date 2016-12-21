Hülya Avşar işte bunları şart koştu!

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın henüz yapım aşamasında olan ‘Aşk ve Gurur’ isimli dizinin kadrosuna dahil olmak için koştuğu şartlar yapımcı tarafından kabul edilse de Avşar, yinede teklifi kabul etmedi.

Jane Austen’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanacak ‘Aşk ve Gurur’ dizisi için Hülya Avşar’a teklif götürüldü. Fakat ünlü oyuncu sunduğu detaylı ‘çalışma şartı’ listesi kabul edilsede iş yoğunluğundan dolayı teklifi reddetti.

LİMON Yapım, “Aşk ve Gurur” isimli yeni bir dizi için çalışmalara başladı. Yapımcı şirket yetkilileri, başrol için ilk olarak Hülya Avşar’a teklif götürdü. Avşar kızı, ilk görüşmelerde çalışma şartlarını detaylı bir şekilde yapımcıya sundu.

“Haftada 5, günde 10 saatten fazla çalışmam, kızımın doğum gününde sete gelmem” şeklindeki maddeler içeren o listeye de kabul edildi. Fakat buna rağmen işbirliği sağlanamadı.

SELFIE’nin çekimleri tamamlandı

Hülya Avşar, hayatını şeffaf bir şekilde yansıtacağı “Selfie” isimli filminin çekimlerinin yeni tamamlandığını, yakında da yeni bir televizyon programına başlayacağını ifade ederek teklifi kabul etmedi. Ona sunulan rol için ikinci teklifin kime götürüleceği ise henüz belli değil.

İşte Avşar kızının şart listesi:

- Günde 10 saat çalışırım.

- Cumartesi, pazar çalışmam.

-Yılbaşı dahil hiçbir özel günde çalışmam.

- Kızım Zehra’nın doğum gününde sette olmam.

- Gece çok geç saatlere kadar sette kalmam.

- Şehir dışında çekilecek dizi projesine sıcak bakmam.