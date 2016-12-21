Otopsi sonucu üzüntüye boğdu!

Amedspor'un 36 yaşında olan kaptanı Şehmus Özer'den 2 gündür haber alınamıyordu. Dün Elazığ'da cesedi bulunan Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili üzüntüye boğan detay gün yüzüne çıktı.

Şehmus Özer'in aracı önce uçuruma yuvarlandı ve ardından uçurumun dibindeki çukura düştü. Bu nedenle yoldan gelip geçenlerin onu görmesi çok zordu. Özer'in aracını ancak 2 gün geçtikten sonra tesadüfen görenler polise haber vermiş.

DONARAK ÖLMÜŞ!

İlk yapılan otopsi sonucunda Şehmus Özer'in yaralandığı ve ardından donarak öldüğü belirlendi. Özer'in ailesi cenazeyi bugün Elazığ'da Adli Tıp Kurumu'ndan alıp Diyarbakır'a götürecek. Elazığ'da Başsavcılık kazayla alakalı soruşturma başlattı.

Kazanın nasıl, ne şekilde meydana geldiği uzman ekipleri tarafından hazırlanacak olan raporda ortaya çıkacak.