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Burak Yılmaz Kaza Yaptı

Burak Yılmaz Kaza Yaptı
21 Aralık 2016 Çarşamba 11:38:49

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Milli futbolcu Burak Yılmaz lüks otomobili ile bir an önce olduğu yerden ayrılmak isteyince kaza yaptı 700 milyar fiyatı olan ultra lüks araç ile kaza yapan Burak Yılmaz aracını uzun süre inceledi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir videoda halk otobüsü şoförüyle kavga eden ve bunun görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla gündem olan Burak Yılmaz, bu kez aracıyla dikkatsizle kurban oldu lüks otomobili ile dubalara çarpan Burak uzun süre aracının inceledi. 

KAVGA İLE İLGİLİ KONUŞMADI

 Türkiye tatiline devam eden Burak Yılmaz, önceki gün Papermoon'da yemek yedi.

Mekandan hızlıca çıkan ünlü futbolcu, Nişantaşı'ndaki kavganın video kayıtlarıyla ilgili soruları cevaplamaktan kaçındı.

Alel acele  bir şekilde cipine binen Yılmaz, aracın önündeki demir dubayı fark etmeyince kaza yaptı.

Demiri yamultan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın aracında herhangi bir hasar olmadığını fark edince hızlıca uzaklaştı.

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