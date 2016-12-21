Tatlıtuğ'dan büyük itiraf: "Ben kusurlu bir adamım"

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek GQ Men Of The Year töreninde ödül alacak isimler açıklandı. O isimlerden biride “Cesur ve Güzel” ile dizi setlerine iddialı bir dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan başkası değil. Tatlıtuğ, Yılın Adamı ödülüne layık görüldü.

Ödüg günü öncesi dergiye özel bir röportaj veren Tatlıtuğ, milyonlarca hayranının düşüncesinin aksine mükemmel bir adam olmadığını dile getirerek, “Mükemmel olma isteği insanı mutsuz eder. Ben kusurlu ve ders almayı bilen bir adamım” yorumunu yaptı.

Ünlü oyuncu, eşi Başak Dizer hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bir hayatı, bir geleceği iki kişi yaşamaya başladığınızda; iki kişi bir olduğunuzda değişiyormuş meğer her şey. Nasıl diyeyim, ‘tam’ hissediyorum kendimi. Bu herkesin yaşayabileceği bir duygu değil ve yaşayabilenler çok şanslı. Ben çok şanslıyım. ‘Sevmek’ ve ‘güvenmek’ insana gökten bir paketin içinde gelmiyor. Sen bulabilirsen buluyorsun. Sevmek, hele ki güvenmek benim için çok zor. Bu yüzden çok kıymetli bir şey yaşıyorum ve onu sarıp sarmalıyorum. Yani aktörüm diye mutlu yuva hayali kuran bir adam olamaz mıyım?”