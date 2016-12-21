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Hemşireye Tekme Atan Şahısla İlgili Flaş Gelişme!

Hemşireye Tekme Atan Şahısla İlgili Flaş Gelişme!
21 Aralık 2016 Çarşamba 11:14:36

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İstanbul'da halk otobüsünde seyahat eden hemşire Ayşegül Terzi'yi darp eden Abdullah Çakıroğlu'nun ilk anda serbest kaldığı daha sonrasında ise yargılandığı dava bugün Kartal Anadolu Adliyesinde görülmeye başlandı.

Halk otobüsünde sırf şort giydiği için tekme atılan hemşire Ayşegül Terzi davası bugün görülmeye başlandı.

Mahkeme, Çakıroğlu'nun akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altına alınmasına karar verdi.

Tekmeci cani şahıs  hakim karşısına gelmedi.

23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül'de, Ümraniye'de bir halk otobüsünde otobüsünde 'şort giydiği' gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu'nun saldırısına uğramıştı. 18 Eylül'de yakalanan saldırgan tutuklanarak hakkında 4 ayrı suçtan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olay sosyal medyada çok konuşulmuş günlerce şahısa en ağır cezanın verilmesi tartışılmıştı.

Çakıroğlu, davanın 26 Ekim'deki ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Davanın ikinci duruşması bugün başladı.

Mahkeme, Çakıroğlu'nun akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altına alınmasına karar verdi.

Ayşegül Terzi akli dengesi yerinde olmayan kişi tekmeci saldırgan davası görüldü gözaltı süresi devam edecek
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