KPSS tercihleri başladı!

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme işlemi için adayların tercihleri ÖSYM tarafından bugünden itibaren, 30 Aralık'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk kez Atanacaklar İçin gerçekleştirilecek Sınavlara ilişkin Genel Yönetmelik hükümleri gereğince ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 30 Aralık'a kadar internet aracılığıyla ÖSYM'ye gönderecek. Tercih süreci, 30 Aralık'ta saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini, KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecekler.