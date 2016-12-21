Fenerbahçe'den 10 Numara Bombası

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki ilk transfer hedefi ‘10 numara’ takviyesiydi. Gündeme birçok isim geldi, önemli yıldızların ismi Sarı-Lacivertliler ile anıldı. Ancak yönetim, geleceği de düşünerek sürpriz bir oyuncuda karar verdi.

İRFAN CAN'I TRABZON DA İSTİYOR



Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'li yöneticiler, Trabzonspor’un da listesinde olan İrfan Can Kahveci için, önceki akşam oynanan maçtan sonra Gençlerbirliği yetkilileriyle masaya oturdu. Taraflar, İrfan Can Kahveci’nin ligin ikinci yarısında Sarı-Lacivertli takıma transferi için el sıkıştı.

SALİH, GENÇLER'E GİDİYOR



Anlaşma çerçevesinde Fenerbahçeli Salih Uçan, sezonun ikinci yarısında Başkent ekibinde kiralık olarak forma gidecek. Transferin nasıl gerçekleşeceği konusuna gelince iki farklı senaryo var. Sarı-Lacivertliler’in sezon başında UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle İrfan, ilk önce kiralanıp, sezon sezonunda ise bonservisi alınabilir. Ya da takas usulüyle, daha düşük para ödenerek ocak ayında bu transfer gerçekleştirilecek.

SAĞ KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR



Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi olan İrfan Can Kahveci , forvet arkası pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da görev yapıyor. İrfan, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında da takımının en etkili isimlerinden olmuştu, 1 topu direkten dönerken 1 şutunda ise Volkan Demirel müthiş bir kurtarış yapmıştı.

ÜMİT MİLLİ TAKIMIMIZDA DA OYNUYOR



21 yaşında ve 1.75 metre boyundaki İrfan Can Kahveci, Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2012 yılında profesyonel olan genç futbolcu, 2013-14 sezonunda Hacettepe'de kiralık olarak forma giydi, sonra Gençlerbirliği'ne döndü. Solak yıldız, bu sezon 16 maçta görev alırken, 2 gol attı, 3 asist yaptı. İrfan Can, Ümit Milli Takımımızın da formasını terletiyor.