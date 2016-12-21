Suriye'de Türk askerine saldırı! Şehit ve yaralılar var

Fırat Kalkanı operasyonları Suriye'de devam ettiriliyor. Harekata katılan Türk askerleri, El Bab bölgeside DAEŞ terör örgütü tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

HASTANE ÇEVRESİNDE SALDIRI

TSK tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 120. gününe girdi. ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) üyelerinin El Bab'ta ilerlediği bölgelerde Türk askerlerinin bulunduğu sahra hastanesi çevresinde DAEŞ militanları tarafından saldırı yapıldı.

ÇOK SAYIDA DAEŞ MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

DAEŞ unsurlarının başlattığı saldırıda çatışma çıktı ve çok sayıda DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. 3 asker şehit oldu 11 asker yaralandı . DAEŞ'in gerçekleştirdiği saldırı püskürtüldükten sonra yaralıların sınır bölgesine taşınması konusunda çalışmalar başlatıldı.

Kar yağışı sebebiyle yaralıların taşınmasında ve ulaşımda güçlük çekiliyor. Kilis'te ve Antep'te bulunan hastanelerde teyakkuz durumuna geçildi.