Soğuk havalara dikkat!

Metetroloji Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ile Adıyaman için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, havanın Adıyaman'da yağmur ve kar yağışlı, Elazığ'ın batı ve güney kesimleri ile Malatya'da kar yağışlı, yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurlu, Bingöl ve Tunceli'de ise parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklıklar 1-3 derece artarken rüzgar, Adıyaman'da kuzeydoğu, diğer illerde doğu ve güneydoğundan hafif ve orta kuvvette esecek.

Dikkatli olun

5 ilde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile yer yer sis ile pus olacağı ön görülüyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olarak önlem alması gerekiyor.