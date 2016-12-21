Trump Suikast İçin FETÖ Demedi

Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara’da, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisinin açılışında silahlı saldırıda haince suikaste kurban gitti.

FETÖ BAĞLANTILARINI GÖRMEZDEN GELDİLER



Suikast sonrası ne söyleyeceği merak edilen ABD'nin yeni başkanı Trump'ın Başkanlık Geçiş Ekibi İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren katil Altıntaş'ın tüm bağlantılarının FETÖ'yü göstermesine rağmen özellikle 'Radikal İslamcı Terörist' olarak belirtilmesi tepki çekti.

Yapılan yazılı açıklamada "Bugün, Radikal İslamicı bir terörist tarafından öldürülen Türkiye’nin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Büyükelçi’nin katili, tüm uygar kuralları ihlal etti ve tüm dünyada mahkûm edilmeli." şeklinde konuştu.