İran Spor Takımlarına Türkiye Yasağı Getirdi!

Bakanlık, tüm spor federasyonlarından ikinci bir açıklamaya kadar Türkiye’ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi. İran’ın Ankara Büyükelçiliğinden resmi haber ajansı İRNA’ya yapılan açıklamada, yasak kararının “Türkiye’deki mevcut durum ve güvenlik gerekçeyi” alındığı kaydedildi. Dün de İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına gerekli olmadığı takdirde Türkiye’ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu. Tahran yönetimi ayrıca Türkiye’deki başkonsolosluklarını Salı günü kapatırken, temsilciliklerini bugün de kapalı tutacağını açıkladı.