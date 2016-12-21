Gülen'den Olay Suikast Açıklaması

19 Aralık pazartesi günü gerçekleşen FETÖ'cü katil Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen hain suikast sonucu olay yerinde ölen Rusya büyükelçisi Ardrei Karlov'un öldürülmesinde tüm bulgular Fethullah Gülen ve örgütünü işaret ederken o yayınladığı mesajla çirkin ve yalancı yüzünü bir kez daha gösterdi.



Pensilvanya'daki Lüks evinden Rus elçi için 'taziye' mesajı yayınlayan FETÖ örgütü lideri Gülen, 'saldırıyı lanetlediğini' ifade ederek Rusya'ya ve elçinin ailesine başsağlığı diledi timsah göz yaşlarını yine gösterdi.

Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş, FETÖ dersanesinde eğitim almış, FETÖ'den soru çalma soruşturması şüphelisi ve yine FETÖ'den bir ay açığa alınmış bir çevik kuvvet polisi. Dayısı da FETÖ dershanesi sahibi bir FETÖ'cü



Rus Büyükelçisi Andrei Karlov'un öldürülmesi olayı için 'terörist saldırı' ifadesini kullanan Fethullah Gülen "Failleri kim ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir terörist eylem tecviz edilemez. Bütün vatandaşlarımızın ve dünya kamuoyunun beklentisi bu saldırının arka planının aydınlatılması, saldırgana yardım eden, zemin hazırlayanların tespiti ve bir daha böyle bir saldırı olmaması için gereken her türlü tedbirin alınmasıdır" diye yalanlarına devam etti.

"SUİKASTÇİ BİZDEN DEĞİL"

Teröristbaşı Gülen, suikasti yapan tetikçi polisin FETÖ bağlantıları için "Kötü güvenlik önlemlerini örtbas etme amaçlı gülünç bir çaba" dedi.

FETÖ'CÜNÜN EVİNDE KALIYORDU

Rus Büyükelçi'ye suikast düzenleyen katil Mevlüt Mert Altıntaş, daha önce Today's Zaman'ın Ankara temsilciliğini yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un evinde kaldığı tespit edildi.

Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz'da FETÖ'nün İstanbul ve Ankara'da düzenlediği darbe girişimi sırasında yaptıkları ise şüpheleri üstüne çekiyor.

Saldırganın 15 Temmuz'da görevli olduğu Diyarbakır'da iki günlük yasal izin kullandığı bilgisi verildi.