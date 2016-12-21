Karargahta patlama: Ölü ve yaralılar var!

Irak'ın Erbil kentine bağlı Koye ilçesinde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin karargahında dün akşam meydana gelen patlamalarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İKDP tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, "Karargahımızın önündeki kontrol noktasında art arda meydana gelen iki patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirmede, patlama neticesinde İKDP'li iki Peşmerge ile iki emniyet görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırının ayrıntılarına dair bilgi verilmedi

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

İKDP'nin açıklamasında patlamaların nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmazken daha sonra ayrıntılı bilgi verileceği aktarıldı.

Halit Azizi liderliğindeki İKDP, İran'da yasaklı olduğu için Irak'ın kuzeyinde siyasi faaliyetlerini yürütüyor. İKDP yöneticileri ve aileleri yaşamını Koye'deki karargahta sürdürüyor.